नेपाल: त्रिशूली नदी में गिरी यात्रियों से भरी बस, 5 की मौत, 24 लापता

काठमांडू। नेपाल में शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के बेनीघाट क्षेत्र में राजधानी काठमांडू जा रही एक यात्री बस त्रिशूली नदी गिर गई। इस हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि अभी भी 24 लोग लापता हैं।

रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ‘काठमांडू पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने 16 यात्रियों को बचा लिया है। बताया जा रहा है कि मलंगवा कस्बे से काठमांडू जा रही बस में करीब 50 लोग सवार थे।

नाहरगढ़ पहाड़ी पर हादसा, 30 फीट गहरी खाई में गिरी कार, पांच लोग थे गाड़ी में सवार

घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे धाडिंग जिला पुलिस प्रमुख राज कुमार बैदवार ने बताया है कि अभी तक दो मृतकों की पहचान हुई है। बाकी अन्य यात्रियों की पहचान की जा रही है। फिलहाल बाकी लापता यात्रियों की खोज के जारी है।

मौके पर नेपाल पुलिस, सैन्य पुलिस बल, सेना के जवान और रेड क्रास सोसायटी मौके पर पहुंच कर राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया है।

#UPDATE Nepal: Five persons dead after a

passenger bus fell into Trishuli river in Dhading district, earlier today. Search and rescue operation still underway. https://t.co/FND9ONf4bU