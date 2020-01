PTM नेता पश्तीन की गिरफ्तारी पर अशरफ गनी के बयान से भड़का PAK, कहा- आंतरिक मामले में दखल मंजूर नहीं

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ( Pakistan ) और अफगानिस्तान ( Afghanistan ) के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। दरअसल, पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट ( PTM ) के प्रमुख मंजूर पश्तीन ( Manzoor Pashteen ) की गिरफ्तारी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ( Afghanistan President Ashraf Ghani ) का टिप्पणी करना पाकिस्तान को अच्छा नहीं लगा।

गनी ने पश्तीन की गिरफ्तारी पर चिंता जाहिर की, जिसको लेकर पाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है और इसे पाकिस्तान का अंदुरूनी मामले में दखल करार दिया है।

पाकिस्तान: मंदिर में तोड़फोड़ करने के मामले में 4 गिरफ्तार, पैसे चुराने के लिए वारदात को दिया अंजाम

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर अफगान राष्ट्रपति के इस मामले में किए गए ट्वीट को 'अवांछनीय' बताया है। बयान में कहा गया है, 'हमारा मानना है कि इस तरह के बयान, दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ोसी वाले संबंधों के अनुकूल नहीं हैं।’

…governments in the region must support and encourage peaceful civilian movements for justice and must avoid any means of force and violence against these movements. On the contrary, differences with such peaceful movements must be resolved through dialogue and engagement.