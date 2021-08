नई दिल्ली। आतंकवादी समूहों का समर्थन नहीं करने के पाकिस्तान के दावों का सोमवार को फिर से पर्दाफाश हुआ, जब तालिबान के समर्थकों द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में एक रैली का आयोजन किया गया। एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लड़ाकों को रैली में भाग लेते और हवा में गोलियां चलाते हुए देखा गया।

आईएसआई प्रमुख ने तालिबान नेता के साथ नमाज अदा की

इमरान खान सरकार के लिए ये शर्मिंदगी भरे पल हैं, जब कुछ पत्रकारों ने तालिबान नेता मुल्ला बरादर और आईएसआई प्रमुख फैज हमीद की एक साथ नमाज अदा करते हुए तस्वीरों को पोस्ट किया। पाकिस्तान उन देशों में से एक था जो अमरीकी सेना की वापसी के मद्देनजर तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण करने के समर्थन में सामने आया था। प्रधानमंत्री इमरान खान और कई पाकिस्तानी मंत्रियों ने विवादास्पद बयान जारी कर कहा कि तालिबान "बुरे लोग" नहीं हैं और इस्लाम के सिद्धांतों के माध्यम से अफगानिस्तान पर शासन करने की कोशिश कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें: Afghanistan Crisis: पंजशीर पर कब्जा के लिए संघर्ष तेज, काबुल एयरपोर्ट पर अफगान सैनिक की मौत

Mullan Barader, Sheikh Hakim and Faiz Hameed, ISI chief in one line of prayer. pic.twitter.com/H3UHargijD