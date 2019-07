भारत ने दिया सीजफायर तोड़ने का मुंहतोड़ जवाब, तिलमिलाए पाकिस्तान ने उठाया यह कदम

इस्लामाबाद। बार-बार सीजफायर का उल्लंघन करना पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ता नजर आ रहा है। भारत द्वारा की गई बदले की कार्रवाई से पाकिस्तान तिलमिला गया है। पाकिस्तान में भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब करने की जानकारी मिल रही है। पाक विदेश मंत्रालय ( Pakistan foreign ministry ) ने भारत के राजदूत गौरव आहलुवालिया ( Indian Deputy High Commissioner Gaurav Ahluwalia ) को तलब कर पूछा है कि आखिर भारत ने ऐसी कार्रवाई क्यों की है। जानकारी मिल रही है कि मंत्रालय ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर हो रहे सीजफायर के उल्लंघन ( LOC ceasefire violation ) के संबंध में तलब किया है।

नागरिकों को भी बनाया निशाना

बता दें कि मंगलवार को सीमा के पास सुंदरबनी के केसी सेक्टर और पुंछ में भारी गोलाबारी हुई। इसके बाद पाक सेना ने पुंछ के पांच सेक्टरों को निशाना बनाया। यही नहीं, इस गोलीबारी के दौरान नागरिकों को भी परेशानी हुई, कई गोले लोगों के घरों के पास भी गिरे। हालांकि, गोलाबारी से खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफी दिक्कत हुई है।

Pakistan Foreign Affairs Ministry has summoned Indian Deputy High Commissioner, Gaurav Ahluwalia alleging ceasefire violations along the Line of Control (LoC).