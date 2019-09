करतारपुर कॉरिडोर: उद्घाटन समारोह के लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को PAK का न्योता, पीएम मोदी को नहीं

इस्लामाबाद। कश्मीर विवाद को लेकर भारत-पाकिस्तान में चल रहे घमासान के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। करतापुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान के विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने मंगलवार को एक बड़ा बयान दिया है।

कुरैशी ने कहा कि करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन कार्यक्रम में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को निमंत्रण देंगे, जबकि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित नहीं करेंगे।

आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक बयान देते हुए कहा था कि गुरु नानक जयंती से पहले ही 9 नवबंर को सिख श्रद्धालुओं के लिए करतापुर कॉरिडोर को खोल दिया जाएगा।

पाकिस्तान के परियोजना निदेशक आतिफ मजीद ने एक बयान में कहा था कि पाकिस्तान 9 नवबंर को करतापुर गलियारा का उद्घाटन करेगा। बता दें कि 11 नवबंर को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी।

Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi: We would like to extend an invitation to former Indian PM Manmohan Singh for the inauguration function of Kartarpur Corridor. He also represents the Sikh community. We will also send him a formal invitation. pic.twitter.com/ehcjBQxp8L