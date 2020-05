पाक मंत्री Sheikh Rasheed ने दिया अजीबोगरीब बयान, कहा-ईद पर 24 करोड़ से ज्यादा रेल टिकट बिकीं

इस्लामाबाद। पाक के रेल मंत्री अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि हर कोई इसे सुनकर उनके ज्ञान पर तंज कस रहा है। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान दावा किया कि ईद के लिए 24 करोड़ पाकिस्तानियों ने ट्रेन का ई—टिकट खरीदा है। जबकि पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है। इस पर लोग जमकर उनका मजाक उड़ा रहे हैं।



पाक की आबादी 22 करोड़

गौरतलब है कि उनके इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने भी इसे ट्वीट को शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि रेल मंत्री शेख रशीद के अनुसार, पाकिस्तान में 24 करोड़ लोगों ने ईद के लिए ट्रेन का ई-टिकट खरीदा है। यह अलग बात है कि पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है।

According to railway minister Sheikh Rasheed, 24 crore people in Pakistan have purchased train e-tickets for Eid. Different matter that the entire population of Pakistan is: 22 crore. pic.twitter.com/rBMM5Fbrss