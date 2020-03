देश-दुनिया में होली की धूम, PAK पीएम इमरान खान ने दी शुभकामनाएं, बलूचिस्तान में दो दिन की छुट्टी

इस्लामाबाद। भारत में जहां होली ( #Holi2020 ) का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, वहीं दुनिया के कई देशों में भी धूमधाम के साथ होली का जश्न मनाया जा रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जमकर होली मनाई जा रही है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ( PM Imran Khan ) ने सोमवार को हिन्दुओं को होली की बधाई दी। पाकिस्तान में सोमवार और मंगलवार को होली मनाई जा रही है। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा 'हिन्दू संप्रदाय के लोगों को रंगों के त्यौहार होली की शुभकामनाएं'।

Wishing all our Hindu community a very happy and peaceful Holi, the festival of colours.