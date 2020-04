पाक पीएम ने विकसित देशों से लगाई गुहार, कहा-हमें भुखमरी से बचाएं

इस्लामाबाद। कोरोना वायरस के कारण दुनियाभर में मंदी जैसे हालात हैं। दुनिया के अधिकतर देश सबसे पहले इस महामारी से उबरने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच कुछ दिन पहले ही सार्क कोविड-19 फंड से कोरोना के नाम पर पैसे मांगने वाले पाकिस्तान ने विश्व समुदाय से गुहार लगाई है कि विकासशील देश उसकी मदद करें। पाक पीएम ने कहा है कि कोरोना के कारण यहां पर भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान रविवार को अपना एक वीडियो ट्वीट कर लिखा कि “मेरी अपील अंतरराष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से है कि कोविड-19 महामारी के चलते विकासशील देश जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं उनके साथ साकारात्मक तौर पर प्रतिक्रिया दें।”

My appeal to the international community, the UNSG & international financial institutions to respond positively to the dilemma confronting developing countries in the face of the COVID19 pandemic. #Global_Initiative_Debt_Relief pic.twitter.com/EfydRhfZhc