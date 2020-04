पाकिस्तानः महिला पुलिस अधिकारी पर बरसे कट्टरपंथी, सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की हिदायत दे रही थीं

कराची। कोरोन वायरस से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मी और पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पाकिस्तान में देखने को मिला। यहां पर एक महिला पुलिसकर्मी पर लोगों ने हमला कर दिया। उसका दोष बस इतना था कि वह लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की हिदायत दे रही थीं। यह मामला यहां की एक मस्जिद का है, जहां कट्टरपंथियों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। ।

Karachi SHO Sharafat Khan assaulted by worshipers congregating for Friday prayers in Karachi's Haqqani mosque. Despite the Coronavirus lockdown some local imams gather people and create such issues for police. pic.twitter.com/1EnpUFwT29