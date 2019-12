पाकिस्तान में आईएस के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, कुरैशी ने उठाया कश्मीर का मुद्दा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी विभाग (सीटीडी) ने आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से संबद्ध दो आतंकवादियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। 'डॉन' की गुरुवार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। वहीं, पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीर का मसला किसी राजनैतिक दल का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है।

BIGGEST NEWS: खतरे में राष्ट्रपति की कुर्सी.. इस मामले में हुए दोषी करार.. अब चलेगा महाभियोग! देशभर में मचा हड़कंप

इस्लामिक स्टेट से संबंध आतंकवादियों को लेकर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि यह गिरफ्तारी मंगलवार रात की गई। एक खुफिया सूचना के बाद इन्हें अलीपुर बाइपास नाम की जगह से गिरफ्तार किया गया।

रिपोर्ट के मुताबिक, सूत्रों ने कहा कि पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों की पहचान अख्तर आलम और हुसैन अहमद के रूप में की गई है। इनके पास से ग्रेनेड, हथियार व नगदी बरामद की गई है। यह दोनों मुजफ्फरगढ़ में एक 'संवेदनशील एजेंसी' पर हमले की योजना बना रहे थे।

कश्मीर मुद्दा पूरे पाकिस्तान का

I strongly believe Pakistan’s strength is her people and "FM Connect" is a platform that bonds together our powerhouses across different sectors with the Foreign Office, to set the framework for a progressive foreign policy. https://t.co/53DhiHkwn2