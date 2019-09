पाकिस्तान ने की एक और हिमाकत! अब कुलभूषण जाधव को दूसरी बार कॉन्सुलर एक्सेस देने से किया इनकार

इस्लामाबाद। कश्मीर मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हारे पाकिस्तान की तिलमिलहाट उसके नए फैसले से साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल, पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि पूर्व भारतीय नौसैनिक कुलभूषण जाधव को दूसरी कॉसूलर एक्सेस (राजनीतिक पहुंच) मुहैया नहीं कराई जाएगी।

Dr Mohammad Faisal, Spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan: There would be no second consular access to Kulbhushan Jadhav. (file pic) pic.twitter.com/zthz4Zewfh