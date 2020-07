Kulbhushan Jadhav पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश, विदेश मंत्रालय ने कहा- सभी कानूनी रास्तों को किया जा रहा बंद

नई दिल्ली। भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव ( Former Indian Navy officer Kulbhushan Jadhav ) को लेकर पाकिस्तान ( Pakistan ) एक बार फिर से साजिश रहा है, ताकि वह जेल से बाहर न आ सके। भारत ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि मौत की सजा का सामना कर रहे जाधव के सभी कानूनी रास्तों को पाकिस्तान बंद कर रहा है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ( External Affairs Ministry spokesman Anurag Shrivastava ) ने कहा कि पाकिस्तान ने अभी तक इस मामले से निपटने के लिए कोई उचित रुख नही अपनाया है। भारत इस संबंध में सभी उपलब्ध विकल्प तलाश रहा है।

Pakistan: Kulbhushan Jadhav पर छिड़ा सियासी संग्राम, इमरान सरकार पर विपक्ष ने लगाया बचाने का आरोप

श्रीवास्तव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'निर्बाध एवं बेरोक-टोक राजनयिक संपर्क ( Kulbhushan Jadhav Consular Access ) और संबद्ध दस्तावेजों के अभाव में, एक अंतिम उपाय के तहत, भारत ने 18 जुलाई को एक याचिका दायर करने की कोशिश की। हालांकि, हमारे पाकिस्तानी वकील ने सूचना दी कि पावर ऑफ अटॉर्नी ( Power of Attorney ) और जाधव के मामले से जुड़े सहायक दस्तावेजों के अभाव में पुनर्विचार याचिका दायर नहीं की जा सकती।'

पाकिस्तान की जेल में बंद हैं कुलभूषण जाधव

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि जाधव अपनी मौत की सजा के खिलाफ 20 जुलाई तक पुनर्विचार याचिका दायर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुधवार को पाकिस्तान सरकार ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ( Islamabad High Court ) में एक अर्जी देकर कुलभूषण जाधव के लिए कानूनी प्रतिनिधि (वकील) की नियुक्ति करने की मांग की थी। लेकिन, संघीय अध्यादेश के तहत इस मामले में अर्जी देने से पहले पाकिस्तान के कानून एवं न्याय मंत्रालय ( Ministry of Law and Justice of Pakistan ) ने भारत सरकार सहित मुख्य पक्षों से विचार नहीं किया।

मालूम हो कि 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। इस मामले में भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ( nternational court ) का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई हल नहीं निकल सका है।

पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण जाधव केस में याचिका दायर कर उन्हें वकील उपलब्ध कराने की मांग की

हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जुलाई 2019 में अपने फैसले में कहा कि पाकिस्तान जाधव को दोषी करार दिए जाने और उसकी सजा पर प्रभावी तरीके से विचार करे और बिना किसी देरी के भारत को राजनयिक पहुंच दे। इसी सिलसिले में पाकिस्तान ने बीते 20 मई को एक अध्यादेश पारित किया, जिसके तहत अध्यादेश आने से 60 दिन के भीतर सैन्य अदालत के फैसले को एक आवेदन देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

लेकिन अब पाकिस्तान ने एक साजिश के तहत ये कह दिया कि जाधव ने अपने फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर करने से इंकार कर दिया है। बहरहाल, इस पूरे मामले पर भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है।