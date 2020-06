LAC पर भारतीय हमले से घबराया बाजवा, POK के अस्पतालों में 50 फीसदी बेड रिजर्व करने को कहा

नई दिल्‍ली। पूर्वी लद्दाख (Ladakh) की गलवान घाटी (Galwan Valley) में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प को लेकर पाकिस्तानी सेना में भय का माहौल है। इस झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए, वहीं चीन के दोगुने सैनिकों के हताहत की सूचना है। इस घटना के बाद से भारत के आक्रमक रवैये से पाकिस्तान (Pakistan) घबराया हुआ है। वह पीओके को लेकर चिंतित है। उसको डर है कि कही सीमा पर कोई बड़ी कार्रवाई न हो जाए।

इसी डर में पाक के आर्मी चीफ ने एक नया ऑर्डर जारी किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्‍तान के कब्‍जे वाले कश्‍मीर (PoK) के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को निर्देश दिया है कि वहां के सारे अस्‍पतालों में 50 प्रतिशत बेड आर्मी द्वारा आरक्षित किया जाए। 50 प्रतिशत ब्‍लड सप्‍लाई को भी पाकिस्‍तानी सैनिकों के लिए रिजर्व रखने की कोशिश होगी।

चिट्ठी की भाषा बता रही, डरा है पाकिस्‍तान

PoK के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉ मुहम्‍मद नजीब नकी खान को दिए पत्र में बाजवा ने कहा है कि कृपया कर आजाद जम्‍मू और कश्‍मीर के सारे अस्‍पतालों में 50 प्रतिशत बिस्तरों को पाकिस्तान सेना के जवानों के आरक्षित किया जाए। ये बेड हमेशा रिजर्व रहना चाहिए। इमर्जेंसी स्थिति के लिए ब्‍लड बैंक्‍स में खून का स्टॉक होना भी जरूरी है। जनरल बाजवा ने यह लेटर ऐसे समय में लिखा जब भारती-चीन में तनाव चरम पर है। पत्र में लिखा है कि एलएसी पर चीन और भारत की सेनाएं आमने-सामने हैं। ऐसे में हालात तनावपूर्ण है। इधर, एलओसी पर पाकिस्‍तान की ओर से लगातार सीजफायर तोड़ा जा रहा है।

#PakistanArmy Chief writes to #PoK Health Minister to reserve 50% hospital beds, blood supplies in case of emergency. pic.twitter.com/ixiladhLZD