मुशर्रफ को सजा पर आमने-सामने पाक सेना और बार कॉउंसिल, DG-ISPR के बयान की निंदा की

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को मृत्युदंड के ऐलान के बाद पूरे मुल्क में घमासान मचा है। इस सजा के विरोध में आई पाक सेना के खिलाफ अब पाकिस्तान बार काउंसिल खड़ा हो गया है। काउंसिल ने पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर के बयान की निंदा की है, जिसमें उन्होंने विशेष अदालत के फैसले का विरोध किया ।

