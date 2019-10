पाकिस्तान: पूर्व पीएम नवाज शरीफ की हालत नाजुक, अल अजीजिया मामले में 8 हफ्ते की मिली जमानत

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लीम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अजीजिया मामले में मेडिकल ग्राउंड के आधार पर 8 हफ्ते की जमानत मंजूर कर ली है।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टरों ने कहा है कि शरीफ की हालत गंभीर है। उन्हें बेहतर इलाज की जरूरत है। बता दें कि पिछले सोमवार को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद नवाज शरीफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

नवाज शरीफ के सेहत पर इमरान का बेतुका बयान, कहा- किसी की जिन्दगी की गारंटी नहीं दे सकते

नवाज शरीफ भ्रष्टाचार मामले में लाहौर के कोट लखपत जेल में बंद थे। जब उनका प्लैटलेट काउंट अचानक बहुत कम हो कर 27000 तक पहुंच गया, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

