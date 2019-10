पाकिस्तान: कई दिनों से बीमार पूर्व पीएम नवाज शरीफ को मिली जमानत

लाहौर। भ्रष्टाचार के मामले में कोट लखपत जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज के प्रमुख नवाज शरीफ को बड़ी राहत मिली है।

शुक्रवार को पाकिस्तान की लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को जमानत दे दी है। शरीफ को स्वास्थ्य कारणों के चलते चौधरी शुगर मामले में जमानत दी गई है।

पाकिस्तान: पूर्व पीएम नवाज शरीफ की तबीयत बेहद खराब, इमरान खान ने बढ़िया इलाज करने का दिया आदेश

बता दें कि जेल में बंद नवाज शरीफ की हालत इन दिनों काफी खराब और वे अस्पताल में भर्ती हैं। बीते सोमवार को नवाज के प्लेटलेट्स भी खतरनाक स्तर तक गिर गए थे जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

Pakistan: Lahore High Court has granted bail to former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif, on medical grounds, in the Chaudhry Sugar Mills case. (file pic) pic.twitter.com/Bk72ZnIiPw