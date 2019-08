पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति जरदारी की बेटी ने पुलिस पर लगाया संगीन आरोप, कहा- मेरे साथ की मारपीट

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में सियासी हलचल के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सनसनी फैला दी है। पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की बेटी आसिफा भुट्टो ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए काफी गंभीर आरोप लगाई हैं।

आसिफा ने आरोप लगाया है कि जब वह अपने पिता से मिलने के लिए जेल में गई थीं तब पुलिस ने उनके साथ मारपीट और छेड़छाड़ की।

पाकिस्तान: पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी पर एक और मुसीबत, पार्क लेन मामले में NAB ने किया गिरफ्तार

उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें उनके पिता से मिलने नहीं दिया गया। बता दें कि ये जानकारी एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है।

बता दें कि गुरुवार को मेडिकल जांच के लिए जरदारी को अडियाला जेल से पाकिस्तान आयुर्विज्ञान संस्थान (पीआईएमएस) में भर्ती कराया गया था।

Manhandled by police for trying to meet ailing father: Aseefa

