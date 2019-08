नजरबंद हुए महबूबा मुफ्ती-उमर अब्दुल्ला तो बोखलाए पाकिस्तान ने दिया ऐसा रिएक्शन

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर के लिए सोमवार एक ऐतिहासिक दिन साबित हुआ, जब मोदी सरकार ने राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटा दिया। इसके साथ ही सरकार ने राज्यसभा में इस राज्य के पुनर्गठन का संकल्प भी पेश किया। अब जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। इसके साथ ही लद्दाख को भी अलग कर एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले पाकिस्तान के मंत्री ने भारत को लेकर विवादित टिप्पणी की है।

पाकिस्तानी मंत्री का बयान

इसको लेकर पिछले काफी दिनों से घाटी के माहौल में तेजी से परिवर्तन देखा जा रहा था। हालांकि, रविवार को जब कश्मीर के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद किया गया, तो घाटी में कुछ बड़े होने का अंदाजा हर किसी को लग गया। भारत के इस कदम को लेकर पाकिस्तान में भी हड़कंप मचा हुआ है। तभी तो पाकिस्तानी मंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी। इमरान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने इसको लेकर सोमवार सुबह ट्वीट किया।

Whole Indian Occupied Kashmir leadership is under arrest, apart from Hurriyat leaders people like Omar Abdullah and mehbooba mufti who traditionally favoured Indian mantra are under arrest, seems for Indian enterprise madness is new solution for Kashmir