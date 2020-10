Pakistan में गेहूं की कीमतों ने रिकॉर्ड तोड़े, आटा न मिलने पर भूख के कारण रो पड़ा एक शख्स

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) में गेहूं की बढ़ती कीमतों ने हाहाकार मचा रखा है। यहां पर इस समय 75 रुपये किलो के रेट में आटा मिल रहा है। इसके अलावा सिंध और कई अन्य प्रांतों में लोगों को दुकानों पर आटा (Flour) नहीं मिल रहा है। लोगों को लंबी-लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है। एक शख्स को तीन दिन तक दौड़ने के बाद भी आटा नहीं मिला। इससे वह दुखी होकर फूट-फूटकर रोने लगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

देश में आटे की भारी किल्‍लत को लेकर विपक्षी दल गुजरांवाला में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष की चेतावनी के बाद अब इमरान सरकार हरकत में आई है। इमरान सरकार ने मंगलवार को देश में बढ़ती महंगाई और खाद्य समस्या पर नियंत्रण को लेकर एक व्‍यापक योजना को स्‍वीकृति दी। यही नहीं इस संबंध में पाकिस्‍तान के पीएम और राष्‍ट्रपति कार्यालय में एक कैंप ऑफिस का गठन भी किया।

As of October 8, the food inflation increased 11.3%, according to PBS

Tomatoes prices increased 117%, chili powder 86.3%, potatoes 64.8%, pulse moong 41%, eggs 40.8%, pulse maash 34.7%, sugar 32%, pulse masoor 25.7%, bread 19.4%, wheat flour bag 18.3% and vegetable ghee 17.4% pic.twitter.com/STTEjHGrZE