पाक मंत्री ने कहा- 'मेरे लिए मनमोहन खुद लाए थे चाय', तो पूर्व पीएम की पत्नी ने पूछा ऐसा सवाल कि अब हो रहे ट्रोल

इस्लामाबाद। करतारपुर कॉरिडोर उद्धाटन समारोह के दौरान की एक वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। यह वीडियो पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मुलाकात का है। इसमें पाकिस्तानी मंत्री मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं।

कुरैशी ने सुनाई मनमोहन सिंह से जुड़ी दास्तान

वीडियो में देखा जा सकता है कि कुरैशी पत्रकारों से बात करते हुए मनमोहन सिंह से जुड़ा एक किस्सा याद कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी बता रहे थे कि वह मनमोहन सिंह के घर गए थे। उस उन्होंने चाय पिलाई थी, जो मनमोहन सिंह की पत्नी ने बनाई थी। इस दौरान कुरैशी ने इस बात पर जोर दिय कि मनमोहन खुद उनके लिए चाय लेकर आए थे। वीडियो में कुरैशी ने आगे कहा कि मैं जब वापस आया तो मैंने लोगों को यह कहानी सुनाई। मैंने बताया कि मनमोहन एक बड़ा आदमी हैं।'

पाक पत्रकार ने शेयर किया वीडियो

कुरैशी का यह वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। आपको बता दें कि मनमोहन सिंह और उनकी पत्नी गुरशरण कौर भी शनिवार को करतारपुर के गुरुद्वारा दरबार साहिब में दर्शन करने पहुंचे पहले जत्थे में शामिल थे।

Shah Mahmood Qureshi, Manmohan Singh ko yaad karwa rahay hain main apkay ghar aya tha, aap ne mujhe chai apnay hath se di.



Moral of the story: Tea was fantastic. pic.twitter.com/JaiCmTTBq0