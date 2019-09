पाकिस्तान: गुरु नानक देव की जयंती से पहले 9 नवंबर को करतारपुर कॉरिडोर का होगा उद्घाटन

इस्लामाबाद। कश्मीर विवाद को लेकर भारत-पाकिस्तान में चल रहे घमासान के बीच एक करतारपुर कॉरिडोर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पाकिस्तान ने कहा है कि गुरु नानक जयंती से पहले ही 9 नवबंर को सिख श्रद्धालुओं के लिए करतापुर कॉरिडोर को खोल देगा।

पाकिस्तान के परियोजना निदेशक आतिफ मजीद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान 9 नवबंर को करतापुर गलियारा का उद्घाटन करेगा। बता दें कि 11 नवबंर को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाएगी।

करतारपुर कॉरिडोर पर भारत-पाक के बीच सहमति, श्रद्धालुओं को मिलेंगी फ्री भोजन और अन्य सुविधाएं

आतिफ मजीद ने कहा कि शुरुआत में 5 हजार श्रद्धालु भारत से आएंगे। बाद में हम प्रतिदिन 10 हजार श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति देंगे।

उन्होंने बताया कि आव्रजन के लिए कुल 152 काउंटर बनाए जाएंगे। मजीद ने कहा कि पाकिस्तान श्रद्धालुओं को हवाई अड्डे से ही सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। सीमा टर्मिनल शून्य बिंदु से 350 मीटर की दूरी पर होगा।

