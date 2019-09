पाकिस्तानी मंत्री ने शेयर की पीएम मोदी की फेक ट्विटर चैट, लोगों ने लगा दी क्लास

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सूचना व प्रौद्यगिकी मंत्री जब-जब भारत के खिलाफ फर्जी ट्वीट करते हैं, उन्हें खुद ही मुंह की खानी पड़ती है। फेक न्यूज के सहारे वो भारत को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं और फिर खुद ही ट्रोल का शिकार हो जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक फर्जी ट्वीट फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

पीएम मोदी का एक फोटोशॉप्ड चैट का स्क्रीनशॉट किया शेयर

हर बार की तरह इस बार भी फवाद सोशल मीडिया यूजर्स की बेरहम ट्रोलिंग का शिकार हो गए। दरअसल, फवाद चौधरी ने इस बार पीएम मोदी का एक फोटोशॉप्ड चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस तस्वीर के मुताबिक, खुद को बलूचिस्तान का बताने वाला एक व्यक्ति पीएम मोदी को मैसेज में पाक सेना से जरूरी कुछ सूचना देने की बात कह रहा है। इसके जवाब में पीएम मोदी कहते हैं कि वो उसकी मदद के लिए तैयार हैं।

Ooops:) For those who enjoy creating DM’s.... pic.twitter.com/560l97P9eT