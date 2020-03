पाकिस्तान एयरपोर्ट पर विदेशी पत्रकार से मांगी गई रिश्वत, आव्रजन अधिकारी गिरफ्तार

लाहौर। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। इसका एक ताजा उदाहरण अभी बीते दिनों ही देखने को मिला है। दरअसल, पाकिस्तानी अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार से रिश्वत मांगने के आरोप में एक अधिकारी को गिरफ्तार किया है।

ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने दावा किया था कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर एक अधिकारी ने उससे रिश्वत मांगी। डेनिस फ्रीडमैन नाम के ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने लाहौर से मेलबर्न लौटने पर 10 मार्च को सोशल मीडिया पर 'लाहौर में भ्रष्टाचार पर मेरी कहानी' शीर्षक से एक वीडियो ट्वीट किया। जिसमें उन्होंने अपने साथ हुए घटना का जिक्र किया।

बदहाल पाकिस्तान पर FATF ने फिर चलाया डंडा! लगाई कुछ नई शर्तें

डेनिस ने आरोप लगाया कि एक आव्रजन अधिकारी ने अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उससे रिश्वत मांगी। अधिकारी ने उससे लंबी लाइन की दिक्कत से बचने के लिए दो मिनट में उनके पासपोर्ट पर मुहर लगाने के लिए ये रिश्वत मांगी थी।

बता दें कि मामला सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) जांच में जुट गई। सीएए के अधिकारी ने कहा है कि डेनिस ने जिस अधिकारी पर आरोप लगाया है वह एक निजी कंपनी में काम करता है और उसके पास 'बिजनस क्लास लाउंज' का ठेका है।

My story of corruption in Lahore airport pic.twitter.com/5iUFjqFrxh