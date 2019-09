पाकिस्तान: करतारपुर आने वाले श्रद्धालुओं से 1400 रुपये सेवा शुल्क वसूलेगा PAK

इस्लामाबाद। भारत-पाकिस्तान के बीच तमाम मतभेदों के बीच करतापुर कॉरिडोर का काम निरंतर जारी है। हालांकि पाकिस्तान समय-समय पर अपनी नापाक हरकत दिखाने से बाज नहीं आता है।

अब इसी कड़ी में पाकिस्तान ने एक बार फिर से करतारपुर कॉरिडोर के संबंध में एक बयान जारी किया है। पाकिस्तान ने कहा है कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए यात्रा करने वाले हर श्रद्धालु से सुविधा शुल्क लिया जाएगा। यह रकम 20 अमरीकी डॉलर यानी (1400 रुपये) होगी।

पाकिस्तान: करतारपुर तीर्थस्थल जाने वाले श्रद्धालुओं को बांटा, अलग-अलग वीजा तय किए

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ. मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के लिए सेवा शुल्क के रूप में प्रति व्यक्ति 1400 रुपये (20 डॉलर) शुल्क लेगा।

पाकिस्तान ने साफ किया है कि यह सर्विस फीस होगा न कि प्रवेश शुल्क। पाकिस्तान का कहना है कि यह शुल्क पानी, दवाई और अन्य सुविधाओं के लिए लिया जाएगा।

Dr Mohammad Faisal, Spokesperson, Ministry of Foreign Affairs, Pakistan: Pakistan will charge US$20 per person as service fees (not entrance fees) for #KartarpurCorridor. https://t.co/BgymKhxApY