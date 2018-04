नई दिल्ली। चीन-पाक के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सीपीईसी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने देश के लिए गेम चेंजर बताया है। पाक पीएम ने कहा कि बीआरआई और सीपीईसी एक परिवर्तनकारी प्रोजेक्ट है, जो बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच व्यापारिक सहयोग को मजबूती प्रदान करेगा। अब्बासी ने बीआरआई की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि यह वास्तव में वैश्विक परियोजना है, जो भौगोलिक रूप से भिन्न-भिन्न स्थलों पर रह रहे लोगों को हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

