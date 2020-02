पाकिस्तान: नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न व हत्या पर होगी सरेआम फांसी, प्रस्ताव पास

इस्‍लामाबाद। महिलाओं, लड़कियों व नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न ( Sexual Harassment ) की कई घटनाएं हर दिन आपको देखने-सुनने को मिलता होगा। ऐसे घटनाओं को रोकने को लिए कई देशों में सख्त कानून भी बना है।

भारत में भी नाबालिगों से यौन उत्पीड़न या बलात्कार ( Minor Rape Case ) के मामले में फांसी की सजा ( Sentence to death ) का कानून बनाया है। अब इस कड़ी में पाकिस्तान ( Pakistan ) का भी नाम जुड़ गया है।

पाकिस्‍तान की नेशनल एसेंबली ( National Assembly Of Pakistan ) ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन अपराधियों को सरेआम फांसी देने का प्रावधान किया गया है जिनको बच्‍चों के यौन उत्पीड़न और उनकी हत्‍या के लिए दोषी ठहराया गया है।

पाकिस्तान: हिंदू समाज के जबरन धर्मांतरण पर इमरान सरकार से लगाई गुहार, बनाएं सख्त कानून

पाकिस्‍तानी संसद ने इस प्रस्‍ताव को भारी बहुमत के साथ पारित किया। प्रस्ताव को संसदीय मामलों के राज्य मंत्री अली मुहम्मद खान ( Ali Muhammad Khan ) ने पेश किया जिसे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ( Pakistan Peoples Party, PPP ) के अलावा सभी सांसदों ने बहुमत के साथ पारित किया।

Strongly condemn this resolution this is just another grave act in line with brutal civilisation practices, societies act in a balanced way barberiaism is not answer to crimes...... this is another expression of extremism pic.twitter.com/ye2abes8Dc

Also, public hangings are in contravention of Article 14 of the Constitution which guarantees the inviolability of dignity of man & the principles laid down in 1994 SCMR 1028 declaring public hangings to be in violation of Article 14 of the Constitution.2/2 pic.twitter.com/VZGJsiEGGd