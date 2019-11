भारत ने किया अग्नि-2 का परीक्षण, जवाब में पाकिस्तान ने शाहीन-1 मिसाइल की टेस्ट

इस्लामाबाद। एक ओर शनिवार को भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 का पहली बार रात में सफल परीक्षण किया, तो दूसरी ओर सोमवार को इसके जवाब में पाकिस्तान ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन-1 का सफल परीक्षण किया।

पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंन (आईएसपीआर) ने यह जानकारी दी। आईएसपीआर द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक इस लॉन्च का मकसद आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड (एएसएफसी) की सामरिक तैयारी की जांच करनी है, जिससे पाकिस्तान की विश्वसनीय न्यूनतम सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

शाहीन-1 के इस परीक्षण के दौरान स्ट्रैटेजिक प्लांस डिविजन के महानिदेशक, आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के कमांडर, नेसकॉम के चेयरमैन, स्ट्रैटेजिक प्लास डिविजन के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक व इंजीनियर मौजूद रहे।

Pakistan successfully conducted training launch of SSBM Shaheen-1 capable of delivering all types of warheads upto range of 650 KMs. Launch was aimed at testing operational readiness of Army Strategic Forces Command (ASFC) ensuring Pakistan’s credible minimum deterrence. pic.twitter.com/xXynslmjLt

सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने सोमवार को ट्वीट किया कि एसएसबीएम सभी तरह के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और मिसाइल की मारक क्षमता 650 किमी है।

इससे पहले पाकिस्तान ने बीते अगस्त में एक अन्य एसएसबीएम गजनवी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था।

वहीं, अगर बात करें भारत द्वारा शनिवार रात को लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-2 की तो,इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम अग्नि-2 को वर्ष 2004 में ही भारतीय सेना में शामिल किया गया था।

(Balasore, Odisha) Government Sources: India carries out successful night-time test-firing of the 2,000 km strike range Agni-2 ballistic missile. The test-firing was done by the Strategic Forces Command off the coast of Odisha. pic.twitter.com/GfYvO5sifA