पाकिस्तान: यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की छात्रा दुआ निसार मांगी अपहरण के एक हफ्ते बाद वापस लौटी घर, जांच जारी

कराची। पाकिस्तान में हाल के दिनों में एक के बाद एक कई लड़कियों के अपहरण के मामले सामने आ चुके हैं। अब इसी कड़ी में पाकिस्तान के कराची के पॉश इलाके डिफेंस से बीते रविवार को 20 वर्षीय कानून की छात्रा दुआ निसार मांगी का अपहरण कर लिया गया था। हालांकि एक सप्ताह के बाद निसार वापस घर लौट आई है।

दक्षिण क्षेत्र के डीआईजी शारजील खरल (Sharjeel Kharal) के कार्यालय ने निसार के वापस घर लौटने की पुष्टि की है। बयान में कहा गया है कि फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आगे की जानकारी देगी। वकील और कार्यकर्ता जिब्रान नासिर ने मांगी की वापसी का स्वागत किया है।

पाकिस्तान मीडिया 'जंग' ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 20 वर्षीय दुआ मांगी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से कानून की पढ़ाई कर रही है और उसके फेसबुक प्रोफाइल के मुताबिक वह महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले एक वैश्विक संगठन से भी संबद्ध है।

#DuaMangi has returned home safely Alhumdulillah. The kidnappers are still at large. Two kidnappings DHA in 6 months both times kidnappers weren't caught. The hunt for them must continue otherwise Godforbid one of our family members could be the next victims