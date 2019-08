वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा 500 सिख श्रद्धालुओं का जत्था

इस्लामाबाद। पाकिस्तान ने करीब 500 भारतीय सिख श्रद्धालुओं (sikh pilgrims ) के विशेष प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। ये सभी श्रद्धालु ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक की 550वीं जयंती ( Guru Nanak Jayanti ) के उपलक्ष्य में आयोजित उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए पाकिस्तान पहुंचे हैं।

500 भारतीय सिखों का जत्था पहुंचा पाकिस्तान

जानकारी के मुताबिक मंगलवार को वाघा बॉर्डर के रास्ते 500 भारतीय सिखों का खास जत्था पाकिस्तान पहुंचा। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने भारतीय सिख श्रद्धालु के लिए वीजा जारी किया था। पाकिस्तान उच्चायोग ने इससे संबंधित एक बयान में कहा कि पाकिस्तान दोनों देशों के बीच धार्मिक आदान-प्रदान और लोगों का लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देने की नीति में विश्वास करता है।'

बयान में आगे कहा गया, 'ये वीजा धार्मिक तीर्थस्थलों से संबंधित 1974 के पाकिस्तान-भारत प्रोटोकॉल के तहत जारी किए गए हैं। इस प्रोटोकॉल के तहत हर साल धार्मिक दौरों के लिए हजारों वीजा जारी किया जाता है।'

समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए उठाए कई कदम

पाकिस्तान उच्चायोग की ओर से जारी किए बयान में आगे कहा गया, 'पाकिस्तान को इस बात पर गर्व है कि भारतीय सिखों द्वारा बाबा गुरु नानक की 550वीं जयंती मनाने की शुरुआत पाकिस्तान के ननकाना साहिब से की जा रही है।'

