पाकिस्तानी मीडिया की शर्मनाक हरकत, विश्वकप की आड़ में उड़ाया विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक

नई दिल्ली। क्रिकेट वर्ल्ड कप में हर बार भारत के हाथों करारी शिकस्त झेलने वाला पाकिस्तान से एक बेतुका विज्ञापन सामने आ रहा है। एक पाकिस्तानी चैनल ने अपने निचले स्तर की सोच को दर्शाते हुए एक विज्ञापन जारी किया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का मजाक बनाया गया है।

विंग कमांडर की वीडियो की तर्ज पर बनाया ऐड

वर्ल्ड कप में 16 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले से पाकिस्तानी चैनल से बेहद आपत्तिजनक का प्रमोशनल ऐड जारी किया है। दरअसल, जब अभिनंदन बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सीमा में जा पहुंचे थे, तो पाक सेना के कब्जे से उस वक्त उनका एक वीडियो सामने आया था। इसमें पाकिस्तानी अधिकारी विंग कमांडर से चाय के स्वाद को लेकर सवाल-जवाब कर रहा था। इस विज्ञापन में भी उसी तर्ज पर एक शख्स से चाय के बारे में पूछा जा रहा है। आप यह वीडियो नीचे दिए लिंक पर देख सकते हैं-

Jazz TV advt on #CWC19 takes the Indo-Pak air duel to new level. It uses the air duel over Nowshera and Wing Co Abhinandan Varthaman's issue as a prop. @IAF_MCC @thetribunechd @SpokespersonMoD @DefenceMinIndia pic.twitter.com/30v4H6MOpU