CHINA COVID FEAR: चीन में पीले आड़ू की जमाखोरी कर रहे लोग, सरकार बोली — कोई फायदा नहीं

चीन में जैसे-जैसे कोरोना पाबंदियां हट रही है, लोगों में खुशी के साथ घबराहट भी है। बुखार की दवाओं, दर्द निवारक दवाओं और यहां तक कि डिब्बाबंद आड़ू जैसे घरेलू उपचारों की अंधाधुंध खरीद के बाद इनकी कमी हो गई है। लोग वायरस के संपर्क में आने के डर से दवाओं का स्टॉक करने के लिए दौड़ पड़े हैं। कुछ ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर, डिब्बाबंद पीले आड़ू की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि यह वहां अक्सर 'आउट ऑफ स्टॉक' मिल रहा है।

Canned yellow peaches have been snapped up by people looking for ways to fight Covid