दुबई: अस्पताल में भर्ती परवेज मुशर्रफ ने वीडियो मैसेज भेजा, कहा- देशद्रोह का आरोप निराधार

इस्लामाबाद/ दुबई। दुबई में अपना इलाज करा रहे पाक के पूर्व सैन्य तानाशाह खराब स्वास्थ्य के कारण इन दिनों अस्पताल में भर्ती है। देशद्रोह और संविधान के उल्लंघन जैसे आरोपों का सामना कर परवेज मुशर्रफ ने वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने वीडियो संदेश में अपने मामले की सुनवाई और दुबई आकर उनका बयान दर्ज करने की अपील की।

Pervaiz Musharaf’s important message — recorded just now — he seems at a very very critical condition ! May Allah give him health pic.twitter.com/F5OqsFRWHS