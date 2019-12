फिलीपींस: भूकंप के तगड़े झटकों से कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर दर्ज हुई 6.8 तीव्रता

मनीला। फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक देश के मिंदनाओ प्रांत में ये झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 बताई जा रही है। इस बारे में यूएस जिओलॉजिकल सर्वे (USGS) ने जानकारी दी है। हालांकि, अभी तक सुनामी का कोई अलर्ट भी जारी नहीं किया गया है।

An Earthquake of magnitude 6.8 struck Mindanao, Philippines at 06:11 UTC (Coordinated Universal Time), today: US Geological Survey (USGS)