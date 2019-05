फिलीपींस: मनीला मेट्रो में दो ट्रेनों की टक्कर, 34 यात्री घायल

मनीला। फिलीपींस के मनीला में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया, जिसमें कम से कम 34 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि दो मेट्रो ट्रेनों की आपस में टक्कर हो गई। यह हादसा एक ही ट्रेक पर दो मेट्रो ट्रेनों के आने के कारण हुआ। दरअसल यह हादसा फिलीपिंस के मनीला मेट्रो में हुआ है। मनीला लाइट रेल ट्रांजिट अथॉरिटी के प्रवक्ता हर्नान्डो कैबरेरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेट्रो मनीला में एनानास और अरनेटा सेंटर क्यूबाओ स्टेशनों के बीच शनिवार को 9.51 बजे (स्थानीय समयानुसार) दुर्घटना हुई। वहीं समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस दुर्घटना के बाद से रविवार सुबह दोनों स्टेशनों के बीच परिचालन को निलंबित कर दिया और क्षतिग्रस्त गाड़ियों के मलबे को ट्रैक से साफ कर दिया गया है।

LRTA apologizes for LRT2 trains mishap, vows serious investigation https://t.co/AyHKjjOZAh

READ: This is LRTA's statement following the train incident last night pic.twitter.com/42CVoCTMng