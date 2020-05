PAK: हादसे के शिकार विमान में सवार होने वाली थी ये Air Hostess, फ्लाइट उड़ने से पहले छोड़ी

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में (Pakistan) में शुक्रवार दिल दहला देने वाली घटना में एक विमान हादसे ( PIA Plane Crash) का शिकार हो गया। इस दौरान फ्लाइट में सवार दो लोगों को छोड़कर सभी की मौत हो गई। इस विमान में स्टाफ समेत कुल 99 लोग थे। इनमें 97 की मौत हो गई। एक रिपोर्ट के अनुसार ये बात सामने आई है कि इस विमान में एक एयरहोस्टेस भी जाने वाली थी। ऐन वक्त पर उसकी डयूटी को बदल दिया गया ओर वे विमान से उतर गई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मदीहा इरम (Madiha Iram) नाम की इस एयर होस्टेस की ड्यूटी भी इसी विमान में लगी थी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी रही और आखिरी वक्त पर रोस्टर में बदलाव के चलते वे इस विमान के स्टाफ में शामिल नहीं हुईं। मदीहा की जगह आखिरी वक्त पर रोस्टर का बदलाव कर अनम मकसूद नाम की एक अन्य एयर होस्टेस को भेज दिया गया। इनकी इस हादसे में मौत हो गई।

PIA के अनुसार विमान जब उड़ान भरने वाला था, तब पायलट सज्जाद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल कराची से संपर्क किया था और लैंडिंग गियर में खराबी की बात कही थी। पाकिस्तानी मीडिया में ये बात जोरशारे से उठा रही है कि विमान में खराबी के बावजूद उसे उड़ाने की इजाजत कैसे मिली। इस पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं।

