पीएम मोदी तीन दिवसीय थाइलैंड दौरे पर पहुंचे बैंकॉक, 'स्वासदी पीएम मोदी' इवेंट में करेंगे शिरकत

बैंकॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन दिनों के थाइलैंड दौरे पर बैंकॉक पहुंच गए हैं। बैंकॉक पहुंचते ही उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय मूल के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का Marriott Marquis होटल में भव्य स्वागत किया।

बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी ने बैंकॉक पोस्ट को साक्षात्कार दिया। जिसमें उन्होंने कहा कि रीजनल क्रॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) वार्ता में भारत एक व्यापक और संतुलित परिणाम के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि RCEP वार्ता का सफल निष्कर्ष सभी के हित में है। लिहाजा भारत उत्पाद, सेवाओं और निवेश में संतुलन चाहता है।

थाईलैंड के उप-प्रधानमंत्री ने चीन की करी तारीफ, कहा-सबसे बड़ा साझेदार

पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपने साझेदारों की उच्च महत्वकांक्षाओं के बारे में जानता है। हम जीत पर विश्वास करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें उन क्षेत्रों की पहचान करनी होगी जहां पर भारतीय उत्पादों की व्यापक संभावनाएं हो और इसका फायदा भारतीय व्यवसायीयों को मिले।

Thailand: Prime Minister Narendra Modi welcomed at hotel Marriott Marquis by members of Indian community, in Bangkok. pic.twitter.com/Dua4cgumR3 — ANI (@ANI) November 2, 2019

Prime Minister Narendra Modi in an interview to Bangkok Post: It needs to be recognised that opening the vast Indian market must be matched by openings in some areas where our businesses can also benefit. https://t.co/S8bquvLC5M — ANI (@ANI) November 2, 2019

भारतीय समुदाय को करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को बैंकॉक में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। अमरीका के ह्यूस्टन में आयोजित भव्य 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम की तरह ही बैंकॉक में तैयारी की गई है। इस कार्यक्रम का नाम 'स्वासदी पीएम मोदी' रखा गया है।

आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने इस दौरे में व्यापार, समुद्री सुरक्षा एवं संपर्क जैसे प्रमुख क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की दिशा में कई वैश्विक नेताओं से चर्चा करेंगे। साथ ही आसियान-भारत, पूर्वी एशिया और RCEP शिखर सम्मेलनों में भी हिस्सा लेंगे।

पीएम मोदी और एंजेला मार्केल ने लिया संयुक्त संकल्प, मिलकर करेंगे आतंकवाद का मुकाबला

बैंकॉक में 16 एशियाई देशों की व्यापारिक बैठक होने वाली है। इस दौरान RCEP का भी ऐलान होना है। अब नानथाब्यूरी में होने वाले आसियान सम्मेलन से पहले सबकी नजरें RCEP व्यापार समझौते पर है।

Reached Thailand to take part in the ASEAN related Summits including the India-ASEAN Summit and other programmes. I look forward to interacting with world leaders as well as Thailand’s dynamic Indian community during this visit. pic.twitter.com/tSxEIwZ7el — Narendra Modi (@narendramodi) November 2, 2019

Read the Latest World News on Patrika.com. पढ़ें सबसे पहले World News in Hindi पत्रिका डॉट कॉम पर. विश्व से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर.