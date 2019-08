भूटान में विपक्ष नेता से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय भूटान यात्रा रविवार को संपन्न हो गई। अब वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले पहले पीएम मोदी ने भूटान के विपक्ष के नेता पेमा ग्यात्सो से मुलाकात की। रविवार को एक बैठक में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की।

भूटान की रॉयल यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी, कहा-यहां के छात्रों के सपनों के साथ है भारत

