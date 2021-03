पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय से की मुलाकात, बोले- ओराकांडी आकर वर्षों की इच्छा आज पूरी हुई

ढाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो दिवसीय बांग्लादेश दौरे का आज (शनिवार) दूसरा दिन है। शनिवार को पीएम मोदी ने जहां एक ओर हिन्दू मान्यताओं के अनुरूप 51 शक्तिपीठों में से एक माता जशोरेश्वरी काली के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की, वहीं दूसरी तरफ मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने माता को सोने-चांदी का मुकुट चढ़ाया।

पीएम मोदी ने इस अपनी यात्रा के दूसरे दिन मतुआ समुदाय के लोगों से मुलाकात करते हुए कहा कि ओराकांडी आकर उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हुई। गोपालगंज पहुंचे पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के ओराकांडी मंदिर में पूजा की और फिर समुदाय के लोगों व युवाओं को संबोधित किया। इस विशेष मौके पर पीएम मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री मोदी ने ओराकांडी में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए कई तोहफे दिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार ओरकांडी की लड़कियों के विकास व पढ़ाई के लिए मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी साथ ही यहां पर एक प्राइमरी स्कूल भी बनाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से हरिचंद्र ठाकुर जी को कोटि-कोटि श्रद्धांजलि है। आपको बता दें कि ओराकांडी में श्री श्री हरिशचंद्र ठाकुर का जन्म हुआ था, जो कि मतुआ समुदाय देवता के रूप में पूजते हैं।

