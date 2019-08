भूटान की दो दिवसीय यात्रा से वापस लौटे पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर ने किया स्वागत

नई दिल्ली।भूटान के दो दिवसीय दौरे को समाप्त करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी रविवार को भारत लौटे। यहां उनका स्वागत विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। इस दो दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व से खास मुलाकात की।

भूटान में विपक्ष नेता से मिले पीएम नरेंद्र मोदी, दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय हितों पर चर्चा की

Delhi: Prime Minister Narendra Modi returns from his two-day state visit to Bhutan. External Affairs Minister, Subrahmanyam Jaishankar receives him at the airport. pic.twitter.com/1NOdIJjyGR