बैंकॉक में बोले पीएम मोदी, भारत के एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न अंग है आसियान

बैंकॉक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन दिवसीय थाइलैंड दौरे के दूसरे दिन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) समिट में हिस्सा लिया और भारत के एक्ट ईस्ट नीति के बारे में दुनिया को बताया। उन्होंने कहा कि आसियान भारत के एक्ट ईस्ट नीति का अभिन्न हिस्सा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत समुद्री सुरक्षा, नीली अर्थव्यवस्था व मानवीय सहायता के क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है और उन्होंने आसियान के 10 सदस्य देशों के साथ भौतिक व डिजिटल रूप से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) का प्रस्ताव दिया।

थाइलैंड: पीएम मोदी ने बैंकॉक में गुरु नानक की याद में जारी किया सिक्का

भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में मोदी ने कहा कि 'दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा है और हमेशा रहेगा। एकीकृत, व प्रगतिशील आसियान भारत के हित में है।’

Thailand: PM Narendra Modi at the 16th ASEAN-India summit in Bangkok pic.twitter.com/sEe3jpYrho