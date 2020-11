PM मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को लगाई लताड़ तो बचाव में उतरा चीन, जमकर की तारीफ

नई दिल्ली। आतंकवाद ( Terrorism ) को लेकर पूरी दुनिया में शर्मसार हो चुके पाकिस्तान ( Pakistan ) की तारीफ कर एक बार फिर से चीन की कलई खुल गई है। पूरे विश्व में कोरोना महामारी ( Corona Epidemic ) को लेकर आलोचना झेल रहे चीन ने आतंकवाद के मामले पर पाकिस्तान की तारीफ कर फिर से अपने दोहरे चरित्र को उजागर किया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। जिसके फौरन बाद चीन पाकिस्तन के बचाव में उतर आया। सीमा पर जारी तनाव के बीच भारत को घेरने के लिए चीन ने सोची समझी रणनीति के तहत पाकिस्तान का बचाव किया।

इतना ही नहीं, फाइनैंशियल ऐक्शन टास्क फोर्स ( FATF ) की ओर से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर तय किए बिन्दुओं को पूरा करने में असफल रहने वाले पाकिस्तान की जमकर तारीफ भी की। चीन ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ सकारात्मक योगदान करने के लिए पाकिस्तान की सराहना की है।

China appreciates the positive contribution by Pakistan to the international counter-terrorism cause, firmly supports Pakistan in cracking down terrorist forces. Attempts that aim to sabotage #CPEC are doomed to fail. pic.twitter.com/IQyGgwkVCw

चीन ने की पाकिस्तान की तारीफ

आपको बता दें कि भारत का विरोध करने के चक्कर में चीन ने आतंकवाद के मामले पर भी पाकिस्तान की जमकर तारीफ की। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिजियान झाओ ने कहा 'चीन अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद-निरोधी भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान की तारीफ करता है और आतंकी बलों पर कार्रवाई के लिए पाकिस्तान का समर्थन करता है। CPEC को डुबोने की कोशिशें असफल ही होंगी।'

बता दें कि चीन पाकिस्तान को अपना परम सहयोगी और मित्र मानता है। यही कारण है कि कई मंचों पर भारत के विरोध के बावजूद आतंकवाद जैसे मसले पर भी चीन ने पाकिस्तान का बचाव किया है।

पीएम मोदी ने क्या कहा था

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के नगरौटा में पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ( Jaish e mohammad ) के आतंकियों ने एक बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रची, लेकिन सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात भारतीय जाबाजों ने आतंकियों के इस मंसूबे को नाकाम कर दिया और चार आतंकियों को मार गिराया।

इस मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा बलों की तारीफ की और पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई। पीएम ने कहा कि जैश-ए-मोहम्मद की कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिशों को नाकाम किया गया है। पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकियों का मारा जाना और हथियारों-विस्फोटकों का जखीरा मिलना जताता है कि तबाही मचाने के उनके मंसूबे को फेल कर दिया गया है।'

Neutralising of 4 terrorists belonging to Pakistan-based terrorist organisation Jaish-e-Mohammed and the presence of large cache of weapons and explosives with them indicates that their efforts to wreak major havoc and destruction have once again been thwarted.