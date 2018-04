बीजिंग। पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारने की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान से की थी, जब वो बिना किसी तय कार्यक्रम के अचानक लाहौर पहुंच गए थे। लेकिन स्थिति क्या है वो हर कोई जानता है। इस बीच पीएम मोदी अपने एक और पड़ोसी मुल्क चीन से रिश्ते सुधारने की पहल कर चुके हैं और इस लक्ष्य के साथ वो अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंच गए हैं। पीएम मोदी चीन के वुहान में आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। इस मुलाकात को सफल बनाने के लिए पहले ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर चुकी हैं।

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की चौथी चीन यात्रा

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हैं, जहां वो शी जिनपिंग से मिलेंगे। इन दोनों नेताओं की मुलाकात काफी अहम मुद्दों को लेकर खास होने वाली है, क्योंकि पिछले कई दिनों में चीन के साथ भारत के रिश्तों में खटास आई है। खास बात ये है कि इस बैठक में न कोई समझौता होगा और न ही कोई साझा बयान जारी किया जाएगा। 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी की यह चौथी चीन यात्रा होगी।

रवाना होने से पहले ट्वीट कर दी जानकारी

पीएम मोदी ने चीन रवाना होने से पहले ट्वीट किया कि मैं चीन के वुहान की यात्रा पर जा रहा हूं, जहां 27-28 अप्रैल को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अनौपचारिक शिखर बैठक होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शी और मैं द्विपक्षीय और वैश्विक महत्व के विविध विषयों पर व्यापक चर्चा करेंगे और विचारों का आदान प्रदान करेंगे। हम अपनी अपनी दृष्टि और राष्ट्रीय विकास के बारे में प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे, जिसमें खास तौर पर वर्तमान एवं भविष्य के अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के विषय शामिल होंगे। ट्वीट में पीएम मोदी ने आगे कहा कि इस मुलाकात से भारत-चीन संबंधों के सामरिक और दीर्घकालिक पहलुओं के संदर्भ में समीक्षा की जाएगी।

