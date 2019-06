मालदीव पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, थोड़ी देर बाद संसद को करेंगे संबोधित

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपनी पहली विदेश यात्रा पर मालदीव पहुंच गए हैं। इस दौरान माले हवाई अड्डे पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद ने उनका स्वागत किया। लोकसभा चुनाव 2019 में प्रचंड बहुमत से जीतकर दोबारा सरकार बनाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आते ही देश-विदेश की नीतियों को दुरुस्त करने के काम पर लग गए हैं। बीते कार्यकाल में करीब 92 देशों की यात्रा करने वाले पीएम मोदी ने इस बार अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए मालदीव और श्रीलंका को चुना है। मोदी शुक्रवार शाम ही कोच्चि पहुँच गए थे, जहाँ से वह मालदीव के लिए रवाना हुए। बता दें कि पीएम को मालदीव के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'निशान इज्जुद्दीन' से नवाजा जाएगा।

अमरीका ने भारत को सशस्त्र ड्रोन बेचने की मंजूरी दी, मिसाइल रक्षा प्रणाली की भी पेशकश

मालदीव की संसद को करेंगे संबोधित

पीएम मोदी मालदीव की संसद को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह के शपथग्रहण में शामिल हुए थे। हालांकि, 2011 के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली मालदीव यात्रा होगी। 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह सार्क सम्मिट (SAARC Summit) में हिस्सा लेने और एक द्विपक्षीय वार्ता के लिए मालदीव गए थे।

ट्रंप ने चांद को बताया मंगल का हिस्सा, नासा की आलोचना कर सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

यात्रा से पहले पीएम मोदी का वक्तव्य

पीएम मोदी अपनी यात्रा से पहले काफी आशावान दिखे। उन्होंने कहा कि "मैं क्रमश: राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना के निमंत्रण पर 08-09 जून 2019 को मालदीव गणराज्य और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य का दौरा कर रहा हूं। मेरे पुन: चुनाव के बाद यह मेरी पहली विदेश यात्रा होगी। हमें पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रपति सोलिह से मिलने की खुशी थी।

Friendship forever! PM @narendramodi arrives in Male, capital of Maldives to a warm reception by Foreign Minister @abdulla_shahid . PM was last here for President @ibusolih ‘s inauguration ceremony in November 2018. #Neighbourhoodfirst @MDVForeign @presidencymv pic.twitter.com/yUYWMgiDmf

हम मालदीव को एक मूल्यवान साझेदार मानते हैं: मोदी

मुझे नवंबर 2018 में राष्ट्रपति सोलिह के शपथग्रहण में शामिल होने का अवसर मिला। मेरी मालदीव की यात्रा उस महत्व को दर्शाती है, जो हम दोनों समुद्री पड़ोसियों और लंबे समय से मित्र के रूप में रिश्ते से जुड़ा हुआ है। हम मालदीव को एक मूल्यवान साझेदार मानते हैं, जिसके साथ हम इतिहास और संस्कृति के गहरे बंधन साझा करते हैं। मालदीव के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध हाल के दिनों में बहुत मजबूत हुए हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी यात्रा हमारी बहुपक्षीय साझेदारी को और गहरा करेगी।

पाकिस्तान में IED ब्लास्ट: 3 सैन्य अधिकारियों समेत चार की मौत, राष्ट्रपति अल्वी और PM इमरान ने जताया शोक

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है

श्रीलंका की मेरी यात्रा सरकार और श्रीलंका के लोगों के साथ हमारी एकजुटता व्यक्त करने के लिए है, जो 21 अप्रैल 2019 को पिछले ईस्टर पर भयानक आतंकवादी हमलों के मद्देनजर बेहद जरूरी है। हम बताना चाहते हैं कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में श्रीलंका के साथ खड़ा है। श्रीलंका के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंधों में पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी आई है।

Male, the capital of Maldives all set to welcome PM @narendramodi on his first visit abroad in his second term as Prime Minister. #Neighbourhoodfirst pic.twitter.com/qxtFsa2gXn