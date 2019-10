इराक में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने बरसाई गोलियां, 31 की मौत

बगदाद : इराक की राजधानी बगदाद में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवकों पर सुरक्षाकर्मियों की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक दो सुरक्षाकर्मी समेत 31 लोगों की मौत हो गई। इस प्रदर्शन में 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी समेत 1500 से ज्यादा लोगों के घायल होने की सूचना है।

बेरोजगारी के विरोध में कर रहे थे प्रदर्शन

इराक के लोग देश में बढ़ती बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में पिछले एक हफ्ते से राजधानी समेत राज्य के अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शुक्रवार को उनका यह विरोध हिंसक हो गया। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने सीधे उन पर गोली चला दी। इस गोली-बारी में खबर लिखने तक मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है, जबकि 1,500 से अधिक घायल हो गए हैं। यह संख्या बढ़ भी सकती है।

दो सुरक्षाकर्मियों की भी मौत

एक टीवी चैनल के मुताबिक, इराकी इंडिपेंडेंट हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स' (IHCHR) के एक सदस्य ने जानकारी दी कि बगदाद और देश के कुछ अन्य प्रांतों में पिछले तीन दिनों के भीतर विरोध प्रदर्शनों में तकरीबन 31 लोग मारे गए हैं। मारे जाने वालों में दो सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। जबकि 1,509 लोग घायल हैं। इन घायलों में 401 सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं।

