नेपाल: प्रचंड अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए मुंबई जाएंगे

काठमांडू। नेपाल के पूर्व पीएम एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे धड़े के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड (Pushpa Kamal Dahal) सोमवार को बीमार पत्नी सीता दहल के इलाज को लेकर मुंबई जाएंगे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रचंड का यह दौरा इस दौरान हो रहा है, जब नेपाल में सियासी कलह अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यहां पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दो धड़ों में बंट गई है। एक का नेतृत्‍व पीएम केपी शर्मा ओली तो दूसरे का पुष्प कमल दहल प्रचंड कर रहे हैं।

Former Nepali Prime Minister & Chairman of rival faction of Nepal Communist Party, Pushpa Kamal Dahal will fly to Mumbai tomorrow for treatment of his ailing wife Sita Dahal: Indian Embassy in Nepal Sources