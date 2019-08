भूटान की राजधानी में लगे मोदी-मोदी के नारे, आम लोगों से मिले पीएम

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी दो दिवसीय भूटान दौरे के लिए पहुंच गए हैं। भूटान की राजधानी थिम्पू में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। थिंपू के होटल ताज ताशी के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भारतीयों ने किया। इस दौरान लोग मोदी-मोदी के नारे लगाते दिखाई दिए। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की। यह उनका भूटान का दूसरा दौरा है। उन्होंने भूटान रवाना होने से पहले उम्मीद जतायी कि भूटान के नेतृत्व के साथ उनकी बातचीत सार्थक रहेगी।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi welcomed by the Indian diaspora in Bhutan, at hotel Taj Tashi in Thimphu. pic.twitter.com/1PD0keJbAQ