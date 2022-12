Bangladesh Protest: बांग्लादेश में सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग, लगे नारे - पीएम शेख हसीना चोर है

Submitted by:

प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) की सरकार के खिलाफ विरोध करने और नए चुनाव की मांग के साथ बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (Bangladesh Nationalist Party) के हजारों समर्थक शनिवार को ढाका की सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने 'शेख हसीना वोट चोर हैं' के नारे लगाए। गोलबाग में हुई रैली में बीएनपी के सभी सात सदस्यों ने संसद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है।

A BNP supporter waves Bangladesh national flag at the party's mega rally in Dhaka.