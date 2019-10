चीन के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर हांगकांग में विरोध-प्रदर्शन, एक की मौत

हांगकांग। विवादित प्रत्यर्पण बिल को लेकर हांगकांग में शुरू हुआ विरोध-प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को चीन के खिलाफ फिर से विरोध-प्रदर्शन किया गया। इस बीच पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

इस हिंसक झड़प का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पुलिसकर्मी बहुत ही नजदीक से एक प्रदर्शनकारी के सीने पर गोली मारता है।

VIDEO: चीन के 70वें स्थापना दिवस के मौके पर हांगकांग में भारी विरोध-प्रदर्शन, कई घायल

बता दें कि मंगलवार को चीन साम्यवादी शासन के 70 साल पूरे होने पर नेशनल परेड डे मना रहा है। इसी बीच पूरे हांगकांग में चीनी सरकार के खिलाफ भारी विरोध-प्रदर्शन शुरू हो गया।

Here’s the latest from the #HongKongProtests on #October1st, China’s 70th National Day:



- 1 protester shot by police with a live round: SCMP

- At least 15 people sent to hospital

- 12 in stable condition

- 20+ MTR subway stations closed

- Entire Tsuen Wan subway line shut#香港 pic.twitter.com/mPU5cAfQhD