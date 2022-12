Russia-Ukraine War: पुतिन ने सैनिकों को दिया स्पर्म फ्रीज करवाने का प्रलोभन! मरने के बाद भी पिता बनने की गारंटी

नई दिल्लीPublished: Dec 28, 2022 03:58:37 pm Submitted by: Amit Purohit

Russia offers free sperm freezing to soldiers sent to Ukraine: यूक्रेन में लड़ रहे रूसी सैनिकों का उत्साह ठंडा पड़ने की खबरें आ रही हैं, वही एक लाख से ज्यादा रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 3 लाख से अधिक नागरिकों को रिजर्व बल के रूप में सेना में शामिल करने की घोषणा के बाद अब उनके स्पर्म मुफ्त में फ्रीज करने का प्रलोभन दिया है ताकि उनके मन से यह डर निकल जाए कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके वंश का क्या होगा।

यूक्रेन में लड़ने के लिए लामबंद किए गए रूसी सैनिकों को क्रायोबैंक (Cryobank) में अपने शुक्राणु को मुफ्त में जमा (Sperm freezing) कराने का 'अधिकार' दिया गया है। रूसी वकीलों के संघ के अध्यक्ष इगोर ट्रुनोव (Igor Trunov) के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी ने बुधवार को बताया कि रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उन सैनिकों के लिए 'बजटीय सहायता की अपील' मान ली है जो इस तरह की सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।