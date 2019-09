पाकिस्तान की संसद में सत्ता और विपक्ष के बीच हाथापाई, इमरान के खिलाफ लगे 'गो नियाजी' के नारे

इस्लामाबाद। पाकिस्तान की संसद से एक बार फिर हंगामे की खबर आ रही है। गुरुवार को एक संयुक्त अधिवेशन के दौरान पाक के संसद में जमकर धक्कामुक्की और पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की खबर आ रही है। जिस वक्त ये हंगामा हो रहा था उस वक्त पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी भाषण देने पहुंचे थे।

महिला सांसदों के साथ भी हुई धक्का-मुक्का

बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सांसदों ने संसद की वेल में आकर जमकर बवाल काटा। इस दौरान महिला सांसदों के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। विपक्ष ने इमरान की विदेश नीति पर सवाल उठाया। साथ ही पाकिस्तान को सभी अंतरारष्ट्रीय मंचों पर मिली करारी शिकस्त के लिए भी सरकार को खूब कोसा। बता दें कि यह अधिवेशन इमरान खान सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर बुलाया गया था।

राष्ट्रपति ने एक साल का कार्यकाल पूरा करने पर दी बधाई, शुरू हुआ हंगामा

अधिवेशन में जिस वक्त राष्ट्रपति भाषण दे रहे था, उस वक्त मंत्रियों और विपक्षी नेताओं के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति ने एक साल का कार्यकाल पूरा करने पर इमरान खान को बधाई दी, उसी समय संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्षियों ने जोर-जोर से 'गो नियाजी गो' के नारे लगाए। गौरतलब है कि इमरान का पूरा नाम इमरान अहमद खान नियाजी है और विपक्ष नियाजी नाम उनपर तंज कसने के लिए इस्तेमाल करता है।

